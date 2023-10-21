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В Москве временному поверенному в делах Чехии выразили протест на демарш МИД Чехии

В МИД России вызывали 17 октября временного поверенного в делах Чехии

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Depositphotos

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в Министерство иностранных дел России на текущей неделе, где ему выразили протест в ответ на недавний демарш МИД Чехии. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Как поясняется, чешскому дипломату указали на неблаговидную роль Чехии в украинском кризисе.

«17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Я.Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест», — обратили внимание в пресс-службе МИД России.

Как добавили в российском МИД, чешскому временному поверенному донесли позицию Москвы по ситуации на Украине, в том числе в контексте высказываний со стороны Праги о якобы причастности военных РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в селе Гроза.

«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — заключили в МИД.

До этого МИД Чехии пригласил российского посла из-за якобы ударов России по селу Гроза. Глава МИД Чехии Ян Липавский принял решение о вызове посла РФ.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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