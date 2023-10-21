Вучич ожидает давления от Запада по вопросу Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей Евросоюза и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда, передает РИА Новости.

21 октября в Белград прибыли спецпредставители Евросоюза а также США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии. В 14.30 (15.30 мск) должна состояться их встреча за закрытыми дверями с президентом Сербии по вопросу урегулирования в Косово.

По словам Вучича, сегодняшний день станет для него самым тяжелым за последние 11 дней и одним из тяжелейших для Сербии.

«Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому», — сказал сербский президент под аплодисменты сторонников СПП.

По его словам, он гордиться тем, что Сербия за минувшие годы показала свою свободу и независимость. Он добавил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая принимает решения «не так, как приказано».

До этого президент Сербии Александр Вучич объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 17 декабря.

Ранее Вучич назвал приоритет Сербии.