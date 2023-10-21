Президент Молдавии объяснила, что такое демократия

Президент Молдавии Майя Санду считает, что демократия означает уверенность в том, что «дорогие нам люди не станут политическими заключенными» за высказывания позиций, которые не нравятся руководству государства. Она также призвала сформировать политический класс, который работал бы только в интересах Молдавии, «а не для России». Ее слова с форума Moldova Women Forum 2023 приводит Telegram-канал «Sputnik Moldova».

Как отметила Санду, демократия не является абстрактным понятием.

«Демократия означает уверенность в том, что дорогие нам люди не станут политическими заключенными и не будут брошены в тюрьму только потому, что говорят вещи, которые не нравятся руководству страны», — заявила глава государства.

У граждан могут быть разные мнения, однако их следует обсуждать «в здоровой обстановке с аргументами, которые касаются только национальных идей». Необходим политический класс, который будет работать в интересах страны, а не России, отметила Санду.

«Потому что мы ответственны за граждан Республики Молдова и для них должны работать, и для ценностей, которые нас объединяют с демократическим миром», — подытожила президент.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

До этого Санду говорила, что Россия якобы много лет шантажирует республику. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для молдавского государства.

Ранее глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии военными приготовлениями.