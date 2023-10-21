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Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии военными приготовлениями

Глава МИД ПМР Игнатьев счел милитаризацию Молдавии военными приготовлениями

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости высказался о милитаризации Молдавии.

По его словам, «демонстративные вливания» в вооруженные силы Молдавии, «беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления».

Как обратил внимание министр, военный бюджет Молдавии «растет год от года рекордными темпами». При этом финансовую поддержку этой стране оказывают и государства Запада, которые поставляют ей военную технику, дроны, пехотное снаряжение и вооружения.

«Активная милитаризация одной из сторон неурегулированного конфликта вызывает беспокойство не только у жителей Приднестровья, но и самой Молдовы. Всем понятно, что такими действиями западные страны осуществляют внешний вклад в нестабильность, что усиливает общее недоверие к их подходам», — указал Игнатьев.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в поздравлении рассказала о модернизации вооруженных сил республики с помощью внутренних ресурсов и «стратегических партнеров».

До этого Виталий Игнатьев заявил, что миротворческий контингент РФ будет продолжать выполнять свои задачи на территории Приднестровья даже в том случае, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

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