Турция проводит переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что проводит активные переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта, передает телеканал TRT Haber.

«Первая цель — добиться окончания человеческой драмы в Газе. Также мы работаем над прекращением огня, оказанием гуманитарной помощи, вопросами обмена пленными», — сказал он.

Ранее сообщалось, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если создадут два отдельных государства. Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Турецкий глава обратил внимание, что Запад тоже должен делать шаги для того, чтобы снизить зашкаливающую напряженность и эскалацию конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.