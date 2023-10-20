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Израиль призвал Палестину эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа

Власти Израиля призвали эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа

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jacksonhinklle/X

Израиль призвал Палестину эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа. Об этом палестинское общество Красного Полумесяца сообщило на своей странице в соцсетях.

По данным организации, помимо медицинского персонала, в больнице находятся более 400 пациентов и около 12 тыс. нашедших там убежище перемещенных гражданских лиц.

Ранее израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

План одобрил министр обороны Йоав Галлант. Программой будут управлять местные власти, министерство туризма и министерство обороны. Жителей Кирьят-Шмоны перевезут в финансируемые государством гостиницы, отметили в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что северное командование оповестило мэра города о решении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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