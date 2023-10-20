Песков заявил, что правда о взрывах на «Северных потоках» скоро вскроется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что правда о виновных во взрывах на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется». Его слова приводит ТАСС.

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?», — заявил Песков.

Также Песков подчеркнул, что Россия не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector. Он подчеркнул, что пока расследование ЧП с газопроводом продолжается. Ринкевичс также добавил, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря будет только при наличии «конкретных фактов».

Ранее в Финляндии закончили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector.