В МИД России заявили о работе над эвакуацией граждан РФ с Ближнего Востока

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия ведет работу с партнерами для эвакуации граждан РФ из зоны обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Его слова на брифинге передает РИА Новости.

«На сегодняшний день соответствующие заявки подали около тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей», — сказал Зайцев.

Замглавы департамента отметил, что российская сторона ведет энергичные контакты с ключевыми региональными игроками по вопросу открытия гуманитарных коридоров, необходимых для проведения эвакуации и поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил ТАСС, что власти Палестины уверены, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

18 октября Нофаль заявлял, что палестинское правительство окажет помощь при эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями России. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники министерства иностранных дел страны.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.