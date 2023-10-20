Временный спикер палаты представителей США угрожает отставкой

Республиканец Патрик Макгенри на закрытом заседании 19 октября заявил коллегам из Республиканской партии, что уйдет с поста временно исполняющего обязанности спикера палаты представителей конгресса США, если его подтолкнут принять закон о расширении полномочий. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на нескольких законодателей, присутствовавших в зале.

Макгенри заявил, что если республиканцы попытаются снова заставить его внести законопроект без явного голосования о расширении его полномочий, то все узнают, «кто следующий человек в списке Кевина». NBC поясняет, что имеется в виду составленный бывшим спикером Кевином Маккарти секретный список законодателей Республиканской партии, которые будут исполнять обязанности временного спикера при освобождении поста.

Комментарии Макгенри, пишет телекомпания, подчеркивают затруднительное положение республиканцев. Они не могут ничего сделать, пока не выберут нового спикера, а также не могут договориться о ком-то, кто сможет получить голоса и стать новым спикером. Как считает NBC, Макгенри не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полную власть.

18 октября сообщалось, что конгрессмен-республиканец Джим Джордан не смог одержать победу во втором туре выборов спикера Палаты представителей.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.