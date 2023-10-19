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В МИД России объяснили, как удара по больнице в секторе Газа можно было избежать

МИД России: принятие резолюции могло помешать удару по больнице в секторе Газа

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Richard Drew/Reuters

В случае, если бы Совет Безопасности ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то удара по больнице «Аль-Ахли» можно было бы избежать, заявили в МИД России. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Возможно, ракетного удара можно было бы избежать. Вето США по проекту резолюции СБ ООН <...> наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе», — отметили в министерстве.

В заявлении МИД России также указано, что резолюция, предложенная Москвой, могла бы помочь остановить эскалацию напряженности и обуздать насилие против мирных жителей Палестины и Израиля.

«Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская сторона обвинила в произошедшем «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

18 октября Совбез ООН не принял проект резолюции, подготовленный представителями Бразилии. За документ проголосовали 12 стран, Россия и Великобритания воздержались, а США применили право вето.

МИД КНР заявлял, что разочарован вето США в Совбезе ООН по резолюциям о Палестине.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил вето США на проект резолюции.

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