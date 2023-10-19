Во Франции осудили Европу за наивность перед джихадизмом

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил европейские институты и страны за «наивность» перед лицом джихадизма, которая поддерживает радикализм и позволяет «перейти к действию». Его слова приводит газета Le Figaro.

По мнению Дарманена, Европе необходимо бороться со всеми, кто поддерживает «радикальную атмосферу». Он отметил, что существуют организации, которые действуют против европейских ценностей.

Он отметил, что в некоторых странах Европы «все еще присутствует некоторая наивность в способах демонстрации авторитета и в целом в борьбе за то, что Франция называет секуляризмом».

«Мы должны без наивности бороться против этой экосистемы, против этого атмосферного джихадизма», — заявил Дарманен.

Ранее сообщалось, что в центре Берлина, несмотря на запрет властей, состоялся митинг в поддержку Палестины, закончившийся столкновениями с полицией. Митингующие оказали полицейским ожесточенное сопротивление. Полиция применила слезоточивый газ и задержала наиболее активных участников митинга.

До этого студенты Школы востоковедения и африканистики (SOAS) Лондонского университета, принявшие участие в акции в поддержку Палестины, были отстранены от занятий. Об этом, ссылаясь на заявление студенческой организации «Общество «Палестина», сообщает британская газета Telegraph.

Ранее политолог предрек радикализацию пропалестинских протестов на Западе.