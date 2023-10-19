Политолог предрек радикализацию пропалестинских протестов на Западе

Пропалестинские протесты на Западе будут продолжаться вплоть до окончания конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» выразил политолог Станислав Ткаченко, комментируя известие о проникновении участников акции против боевых действий в секторе Газа в здание Конгресса США. При этом, по его словам, эти движения имеют большой потенциал к радикализации.

«Нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», — отметил политолог.

Он добавил, что протесты будут жестко подавляться. По его словам, в последние годы у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам.

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий конгресса США). Люди призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке и требовали остановить «чистки» палестинцев правительством Израиля. Когда они заняли ротонду здания, полиция приступила к задержаниям. Сообщается о 500 задержанных.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.