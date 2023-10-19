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Лукашенко посетит Экваториальную Гвинею

Лукашенко решил приехать с визитом в Экваториальную Гвинею

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать с визитом в Экваториальную Гвинею, передает БелТА. Об этом белорусский лидер сказал на встрече с главой МИД африканского государства Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ.

«К счастью, в последнее время очень интенсивно работаем с вашей страной для того, чтобы выработать конкретный план наших взаимоотношений. В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать. Это уже у нас запланировано», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что на данный момент вопрос с датами его визита прорабатывается. Лукашенко подчеркнул, что во время поездки собирается обсуждать темы, связанные с экономическим сотрудничеством Белоруссии и Экваториальной Гвинеи.

«Самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах.

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