Лукашенко посетит Экваториальную Гвинею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать с визитом в Экваториальную Гвинею, передает БелТА. Об этом белорусский лидер сказал на встрече с главой МИД африканского государства Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ.

«К счастью, в последнее время очень интенсивно работаем с вашей страной для того, чтобы выработать конкретный план наших взаимоотношений. В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать. Это уже у нас запланировано», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что на данный момент вопрос с датами его визита прорабатывается. Лукашенко подчеркнул, что во время поездки собирается обсуждать темы, связанные с экономическим сотрудничеством Белоруссии и Экваториальной Гвинеи.

«Самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах.