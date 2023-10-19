Военный эксперт: США в конфликте на Ближнем востоке поставили на кон все

США в конфликте на Ближнем Востоке поставили на кон все и уже понесли урон. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Он также вспомнил слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Вашингтон зарабатывает на конфликтах по всему миру.

«Посредством американского оружия может разгореться колоссальный военный конфликт на Ближнем Востоке, который сам Вашингтон уже может и не потянуть. Неслучайно Байден сейчас запросил $100 млрд помощи для Израиля. И мы видим, что на этом фоне уменьшается внимание к Украине», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что президенту США Джо Байдену уже отказали в участии в саммите в Иордании после ракетного удара по палестинской больнице. Американское оружие нанесло удар по имиджу самих Соединенных Штатов, заключил Михайлов.

Журналист-международник и политический обозреватель Анна ван Денски отмечала, что визит Байдена на Ближний Восток провалился, так как король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас отказались от встречи с ним.

18 октября Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Он заявил, что сделал это, чтобы мир увидел поддержку Штатами еврейского государства.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.