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Премьер Британии прибыл в Израиль

Премьер-министр Британии Сунак прибыл с визитом в Израиль

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с рабочим визитом в Израиль, сообщает телеканал Sky News.

Сунак проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Герцогом.

Британский премьер прилетел в Израиль сразу после президента США Джо Байдена, который посетил страну накануне. Лидер США провел несколько встреч с военно-политическим руководством Израиля, выразил солидарность американских властей с Израилем в условиях резкого обострения эскалации. Байден поддержал заявления Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв в больнице в секторе Газа. В ходе своего визита американский президент также объявил, что Вашингтон направит $100 млн гумпомощи для сектора Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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