В Вашингтоне задержали 500 протестующих на акции против «насилия в секторе Газа»

В акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из которых были арестованы. Об этом сообщило движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») в социальной сети X.

В заявлении организации говорится, что люди вышли на улицу, «чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев».

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий конгресса США). Люди призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке и требовали остановить «чистки» палестинцев правительством Израиля. Когда они заняли ротонду здания, полиция приступила к задержаниям. Изначально сообщалось о 100 задержанных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.