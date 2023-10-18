Верховная Рада поддержала закон о легализации однополых браков

Депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали ее законотворческую инициативу о легализации однополых браков. Она написала об этом на своей страничке в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Совсун, ее предложение поддержали также в украинском министерстве юстиции несмотря на то, что ранее идея собрала негативные отзывы и ее дальнейшее продвижение в парламенте поначалу забраковали.

«Готовы поддержать мой законопроект №9103», — пояснила она.

В мае президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

Позднее парламент Эстонии легализовал однополые браки. Новый закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее британские СМИ сообщили о десятках тысяч ЛГБТ-солдат в ВСУ.