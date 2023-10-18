Совбез ООН не осудил в резолюции удар по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе

Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа и не внес в текст осуждение удара по госпиталю «Аль-Ахли», передает РИА Новости.

РФ предложила включить в текст резолюции параграф, в котором Совбез ООН осудил бы неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в секторе Газа, а также удар по больнице «Аль-Ахли».

Кроме того, Россия предложила СБ ООН осудить введение блокады сектора Газа.

Поправки приняты не были.

18 октября СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку, так как США наложили вето на этот документ.

Накануне стало известно, что Совбез ООН также не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту с осуждением ударов по сектору Газа. Проект был внесен 14 октября. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российский проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.