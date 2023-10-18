Минздрав создал антиалкогольную концепцию

Министерство здравоохранения России разработало и внесло в кабинет министров антиалкогольную концепцию, заявила заместитель главы ведомства Евгения Котова. Ее слова передает РИА Новости.

«Наше ведомство категорически против выступает послабления действующих ограничительных мер... Мы разработали антиалкогольную концепцию, она уже внесена в правительство», — сказала политик на совещании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Котова подчеркнула, что системная политика государства, направленная на сдерживание продаж и потребления алкоголя, доказала свою эффективность, ее следует придерживаться и дальше. Она также добавила, что разрешение онлайн-продажи алкоголя спровоцирует рост потребления спиртного, а следовательно и повышение заболеваемости и смертности.

До этого Минздрав предлагал запретить продажу крепкого алкоголя после 20:00 и до 11:00.

Ранее депутат ГД заявил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам до 21 года.