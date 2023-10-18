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Стало известно, что больница «Аль-Ахли» на момент удара была переполнена

Замгенсека ООН Гриффитс: больница «Аль-Ахли» на момент удара была переполнена

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что больница «Аль-Ахли» была переполнена на момент удара, эвакуация пациентов заранее была невозможна. Его слова приводит ТАСС.

«Когда больница подверглась удару, она была полностью работоспособна и действительно была переполнена пациентами, включая женщин и детей», — заявил он.

По его словам, эвакуация пациентов была невозможна из-за их критического состояния, нехватки машин скорой помощи и персонала.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили сотни пациентов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ. Позднее армия обороны Израиля опубликовала кадры с территории вокруг больницы до и после неудавшегося запуска ракеты «Исламского джихада» (организация запрещена в России). В свою очередь, ХАМАС пообещал опубликовать доказательства причастности Израиля к удару по больнице

Ранее востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу.

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