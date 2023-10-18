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Путин: для мирных переговоров по Украине нужна отмена соответствующего декрета Киева

Путин: украинская сторона задумывается о переговорах, но этого недостаточно

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинская сторона задумывается о начале переговорных процессов, но этого недостаточно, их нужно осуществить на практике. Его слова передает РИА Новости.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать», — указал он на встрече по итогам визита в Китай, где он принимал участие в форуме «Один пояс — один путь».

Среди приоритетов: отмена в республике декрета президента Украины Владимира Зеленского, который налагает запрет на проведение переговоров.

«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам», — сказал Путин.

До этого Путин назвал смешными заявления о том, что РФ «проигрывает войну» на Украине. Такое мнение он высказал на встрече с журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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