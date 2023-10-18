МИД РФ после удара по больнице в Газе счел необходимым открыть гумкоридоры

Россия в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры и организовать эвакуацию населения. Об этом сказано в распространенном заявлении МИД РФ.

«Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что это остановило бы надвигающуюся гуманитарную катастрофу. После открытия гумкоридоров в Газу станет возможным доставлять продовольствие, лекарства и горючее.

В МИД обратили внимание на неуместность «политизации этой темы» и призвали руководствоваться, интересами тех людей, которые страдают в зоне эскалации конфликта.

17 октября больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась удару. Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атаки по госпиталю.

18 октября президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал обстрел больницы в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.