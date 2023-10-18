В Пентагоне сравнили поставки оружия Украине и Израилю

Передача Украине вооружений США с предварительными условиями не связана с отсутствием доверия к Киеву, считает заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщается на сайте ведомства. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Израиль получает американское оружие без ограничений, она отметила, что конфликт на Ближнем Востоке не похож на украинский кризис.

«Украина и Израиль сейчас вовлечены в два совершенно разных конфликта <…> Израиль является одним из наших старейших партнеров и союзников в регионе. Мы работаем с ними очень тесно, когда речь заходит о предоставлении им необходимой помощи в области безопасности», — пояснила Сингх.

Она добавила, что атаку ХАМАС на Израиль можно сравнить с терактами 11 сентября 2001 года в США. Сингх подчеркнула, что израильтяне имеют полное право дать отпор террористам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее сообщалось, что Украина тайно получила от США ракеты ATACMS.