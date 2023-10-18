Путин прокомментировал новое контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении не приносит Украине результаты, только потери, передает РИА Новости.

«Они начали давно анонсированное, очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Потери есть — результата нет», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что такая же ситуация была на Запорожском и других направлениях.

Также Владимир Путин назвал очередной ошибкой США поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. По его мнению, если бы Соединенные Штаты не поставляли оружие Украине, то они могли бы в будущем сказать, что поставки изменили бы ситуацию, но привели бы к лишним потерям, однако Вашингтон этого не сделал.

До этого газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.