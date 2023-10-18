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В МИД РФ заявили о подготовке в СБ ООН международной реакции на удар по больнице в Газе

Замглавы МИД РФ Вершинин: в СБ ООН обсуждают реакцию на удар по больнице в Газе

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Совете безопасности ООН идет согласование реакции международной реакции на удар по больнице в секторе Газа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

По его словам, 18 октября пройдут «самые ожесточенные дебаты», будут приняты какие-то решения.

Дипломат добавил, что Россия стремится проделывать активную работу по вопросам прав человека в международной сфере — в области, которую нельзя политизировать.

Вершинин высказал мнение, что сейчас права человека используются «в рамках политической дубинки», чтобы «наказать» страны, которые хотят говорить своим голосом.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил произошедшее как противоречащий международному праву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по медучреждению в Газе как преступление и акт расчеловечивания.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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