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США поддерживают версию Израиля о ракетном ударе по больнице в Газе

Ynetnews: США принимают израильскую версию относительно взрыва в больнице в Газе

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Reuters

США принимают версию Израиля о том, что ракета, попавшая в больницу Аль-Ахли в городе Газа, была выпущена «Исламским джихадом» (организация запрещена в России). Об этом сообщает издание Ynetnews со ссылкой на американские и израильские источники.

Как пишет издание, Израиль передал Соединенным Штатам и ряду других стран информацию, доказывающую эту версию.

«ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — «Газета.Ru») потребовалось некоторое время, чтобы дать четкий ответ, что «Исламский джихад» нанес удар по больнице, потому что они хотели убедиться, что это был не наш удар <...> Западный мир принимает наши объяснения. К сожалению, арабский мир не принимает их и продолжает обвинять Израиль», — цитирует издание израильского чиновника.

18 октября ЦАХАЛ заявила, что провел расследование произошедшего. В Армии обороны Израиля также опубликовали расшифровку разговора, как утверждается, боевиков ХАМАС, которые обсуждают падение ракеты на больницу. Из разговора следует, что боеприпас принадлежал «Исламскому джихаду».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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