В Иордании назвали причину отмены саммита в Аммане

Иордания приняла решение об отмене четырехстороннего саммита — Иордания, США, Египет, Палестина — в Аммане по конфликту между ХАМАС и Израилем после консультаций с США, заявил глава иорданского МИД Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что встреча вряд ли привела бы к урегулированию ситуации в регионе.

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит <…> потому что это не сможет остановить войну прямо сейчас», — говорится в сообщении.

Он добавил, что срыв саммита отчасти связан с продолжением атак Израиля по сектору Газа, в особенности с ударом по больнице. Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания призывает мировое сообщество положить конец этой войне.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее папа Римский призвал к спасению населения Газы.