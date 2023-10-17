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Министр обороны Великобритании прибыл со срочным визитом в США

Reuters: Шаппс прибыл в США для переговоров по ситуации в Израиле и на Украине

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон, чтобы провести переговоры по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения срочных переговоров с нашим партнером и другом в вопросе нашей продолжающейся работы по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке и нашей жизненно важной поддержки Украины», — цитирует агентство министра.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и больше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

17 октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявлял, что Соединенные Штаты поставили на Украину все обещанные ранее танки Abrams.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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