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В Южной Осетии сочли агонией призыв Зеленского к властям Грузии

Гаглоев: призыв Зеленского открыть второй фронт в Закавказье — признак агонии

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Наталья Айриян/РИА «Новости»

Призыв главы Украины Владимира Зеленского открыть второй фронт в Закавказье демонстрирует агонию киевских властей. С таким заявлением выступил глава Южной Осетии Алан Гаглоев, передает РИА Новости.

«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии», счел политик.

Он отметил, что из-за «идеологии украинского фашизма» тысячи осетин сейчас сражаются в зоне спецоперации. Гаглоев напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят на фронте «поражение за поражением» и поэтому «беснуются», стремясь «втянуть в свою авантюру» другие страны.

До этого Зеленский призвал руководство Грузии восстановить своей территориальную целостность и открыть второй фронт.

В сентябре председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков похвалил Грузию за отказ от пути Украины.

В августе оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе сделал заявление, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вряд ли сможет победить на предстоящих парламентских выборах в 2024 году,

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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