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На Украине сообщили о выполнении требования для вступления в Евросоюз

Депутат Рады Железняк: Украина выполнила требование для вступления в Евросоюз

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Global Look Press

На Украине приняли законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц, чем выполнили требования для вступления в Европейский союз. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, соответствующий закон приняли 276 голосами. Отмечается, что редакция принятого акта соответствует международным нормам по борьбе с отмыванием денег.

Железняк также добавил, что это «последний шаг» к началу переговоров о членстве Украины в ЕС.

5 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что конфликт на Украине сыграл свою роль в поддержке евроинтеграционных амбиций Киева. Он отмечал, что украинская сторона вряд ли получила бы статус кандидата на вступление, если бы не было российской военной спецоперации.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав — «флаг в руки».

4 октября заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик сообщал, что между Украиной и Германией возможно имеется тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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