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Европе предрекли новую волну террора из-за конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Рар: конфликт на Ближнем Востоке провоцирует новую волну террора в ЕС

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Susannah Ireland/Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать новую волну террора в Европе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил немецкий политолог Александр Рар, комментируя стрельбу по футбольным фанатам в Брюсселе. Он отметил, что вместе с потоком арабских беженцев на территорию Евросоюза проникают и радикальные исламисты, что категорически не нравится местному населению.

«Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. <...> Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. <...> Общественное негодование постепенно нарастает», — сказал эксперт.

Он добавил, что сложившаяся ситуация приводит к росту рейтингов ультраправых партий в ЕС, а государства Восточной Европы получают возможность задеть своих западных соседей упоминаниями о том, что их двери для арабских беженцев закрыты.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь, двое болельщиков сборной Швеции погибли, еще один был ранен. Уровень террористической угрозы в городе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

17 октября стрелявший в болельщиков был ликвидирован в одном из кафе.

Ранее сообщалось, что Турция не спешит одобрять членство Швеции в НАТО.

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