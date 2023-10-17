Посол России объяснил визиты представителей США в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в ходе видеоконференции заявил, что Соединенные Штаты визитами своих представителей в Израиль и демонстрацией поддержки этого государства пытаются загладить свои промахи, передает ТАСС.

«Возможности российской дипломатии заключаются в том, что мы никогда не прекращали нужных контактов со всеми государствами региона», — сказал он.

Викторов отметил, что у России со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения.

Дипломат указал, что РФ готова работать над прекращением конфронтации Израиля и Палестины и над дальнейшим достижением политического урегулирования.

«Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля. Это их дело, пусть они доносят сигналы, которые необходимо передать», — сказал он.

Также Анатолий Викторов заявил, что контакты российской стороны с некоторыми представителями ХАМАС не означают поддержки террористических действий.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.