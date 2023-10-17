Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Европарламенте, что Ереван до конца года готов подписать мирный договор с Баку. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

По его словам, в октябре этого года в ходе неформального саммита Евросоюза в Гранаде была возможность прорыва в переговорах по нормализации отношений, но Азербайджан отказался от встречи.

Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на принятые обязательства, до сих пор не объявил о признании территориальной целостности Армении.

Премьер подчеркнул, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию (определение. — «Газета.Ru») границ на основании последних карт Генштаба СССР. Кроме того, армянская сторона готова к разблокированию региональных транспортных коммуникаций на основе принципа суверенитета, стремится обеспечить безопасность на своей территории.

При этом армянский премьер высказал мнение, что Азербайджан в свою очередь использует заявления о предоставлении «коридоров» для провокации нового вооруженного конфликта, блокады Армении, захвата новых территорий.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.