Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Армения до конца года готова подписать мирный договор с Азербайджаном

close
100%
Andreea Alexandru/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Европарламенте, что Ереван до конца года готов подписать мирный договор с Баку. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

По его словам, в октябре этого года в ходе неформального саммита Евросоюза в Гранаде была возможность прорыва в переговорах по нормализации отношений, но Азербайджан отказался от встречи.

Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на принятые обязательства, до сих пор не объявил о признании территориальной целостности Армении.

Премьер подчеркнул, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию (определение. — «Газета.Ru») границ на основании последних карт Генштаба СССР. Кроме того, армянская сторона готова к разблокированию региональных транспортных коммуникаций на основе принципа суверенитета, стремится обеспечить безопасность на своей территории.

При этом армянский премьер высказал мнение, что Азербайджан в свою очередь использует заявления о предоставлении «коридоров» для провокации нового вооруженного конфликта, блокады Армении, захвата новых территорий.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий