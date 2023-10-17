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В МИД РФ осудили совершенный ИГ* теракт в Афганистане

Захарова: РФ осуждает совершенный ИГ теракт против шиитов в Афганистане

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает совершенный международной террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) теракт против шиитского меньшинства в Афганистане, произошедший 13 октября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Теракт был совершен в шиитской мечети афганского города Пули-Хумри. 17 человек были лишены жизней в результате взрыва, более 50 получили ранения.

Захарова от лица российских властей выразила соболезнования родным и близким всех пострадавших.

«Считаем бесчеловечной и не имеющей оправдания атаку игиловцев, направленную на разжигание межконфессиональной розни и дестабилизацию ситуации в Афганистане», — заявила дипломат.

Глава российского МИД подчеркнула, что РФ призывает действующее руководство Афганистана к поиску и наказанию организаторов совершенного теракта.

Телеканал Ariana News сообщал, что теракт у мечети в Пули-Хумри произошел во время пятничных молитв. ИГ взял на себя ответственность за атаку террориста-смертника.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ*.

*   организация запрещена в России
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