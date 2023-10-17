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В США заявили об осознании Зеленским потери поддержки Запада

Полковник Макгрегор: Зеленский осознает, что Запад оставит его без поддержки

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Johanna Geron/Reuters

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что Владимир Зеленский осознает, что Киев постепенно теряет поддержку Соединенных Штатов и Европы.

При этом, отметил автор поста, глава Украины демонстрирует наигранную уверенность. По мнению полковника, Зеленский замечает наличие серьезных проблем у западных стран, которые не способны вести наступательные действия в военных конфликтах.

«Он знает, что НАТО в беде», — сказал эксперт.

До этого сообщалось, что бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что несмотря на демонстративную уверенность главы Украины Владимира Зеленского, он понимает, что Киев лишается поддержки Запада.

16 октября американский журналист Гарланд Никсон предложил главе Украины Владимиру Зеленскому как можно скорее покинуть страну, так как вскоре его могут ожидать большие проблемы. По мнению журналиста, главе Украины придется иметь дело с серьезными неприятностями, потому что его обвинят во всех провалах.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.

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