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В случае необходимости Путин и Эрдоган снова обсудят эскалацию на Ближнем Востоке

РИА Новости: Путин и Эрдоган могут вновь обсудить эскалацию на Ближнем Востоке

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Turkish Presidential Press Office/Reuters

Главы Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин продолжают осуществлять рабочие контакты, касающиеся обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на источник в администрации турецкого президента, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, существует рабочий контакт вместе с «доверительными, теплыми отношениями» двух президентов. Эрдоган и Путин постоянно поддерживают связь как по двусторонним, так и по региональным проблемам.

Источник отметил, что в свете эскалации на Ближнем Востоке при необходимости обсудить актуальную повестку Эрдоган и Путин вновь могут провести телефонные переговоры. При этом конкретных сроков следующих переговоров двух лидеров пока нет.

Ранее сообщалось, что Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, несмотря на сигналы Запада о том, что ответ нужно дать до конца года.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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