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Небензя дал оценку отказу СБ ООН принять российскую резолюцию по Палестине

Небензя: голосование в ООН показало, кто выступает против мира в Палестине

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в Совете Безопасности по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на деле продемонстрировало, какие страны выступают за перемирие и прекращение ударов по сектору Газа, а какие преследует узкокорыстные политические цели. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя отметил, что Москва не может мириться с тем, что Совбез ООН и секретариат всемирной организации бездействуют в вопросе палестино-израильского урегулирования. Поэтому Россия внесла свой проект резолюции, в котором призвала немедленно прекратить огонь в зоне конфликта и освободить заложников.

По словам Небензи, Совет Безопасности ООН должен положить конец бойне и возобновить мирные переговоры, имея в виду создание палестинского государства.

После того, как российское предложение не было поддержано, Небензя подчеркнул, что голосование в СБ ООН наглядно показало, кто именно на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и оказание гуманитарной помощи палестинскому населению, а кто лишь преследует свои узкокорыстные политические цели

Дипломат заявил, что СБ ООН, не приняв проект резолюции России по Ближнему Востоку, в очередной раз стал заложником устремлений стран Запада. По мнению Небензи, это является единственной причиной, почему Совбез не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию обстановки в регионе.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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