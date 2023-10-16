Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который находился на полу в бывшей администрации республики. Этот момент показал телеканал AzTV.

На кадрах видно, как азербайджанский лидер входит в здание под торжественную музыку, затем идет по холлу и наступает на флаг, делая несколько шагов.

Накануне Алиев поднял азербайджанский флаг в столице Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди).

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.