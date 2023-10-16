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В МИД сочли, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению

Рябков: конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта может обостриться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на совещании по оперативным вопросам у президента РФ Владимира Путина.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению», — отметил замминистра.

По его словам, для операций израильской армии характерен неизбирательный характер. В регионе по-прежнему сохраняется угроза вхождения в Газу. Рябков обратил внимание, что в секторе фактически произошла гуманитарная катастрофа, местным жителям даже не оказывают медицинскую помощь.

Рябков напомнил, что РФ направила проект резолюции по ситуации в регионе в Совет Безопасности ООН. Этот документ затронул гуманитарную сферу. Он возложил ответственность за обострение конфликта на США.

13 октября замминистра дал совет американским властям на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

16 октября стала известна дата проведения Египтом регионального саммита по палестинскому вопросу.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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