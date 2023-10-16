Путин заявил об успехах БРИКС перед G7

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства «Большой семерки» (G7) по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.

По словам главы государства, после присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран объединения, это стало проявлением объективного процесса формирования многополярного мира.

Путин отметил, что такие результаты свидетельствуют о том, что все присоединившиеся к БРИКС страны поддерживают идею и концепцию многополярного мира, никакая из них не желает оставаться на вторых ролях у «какого-то суверена», все хотят равных отношений.

В этом же интервью Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем складывались не под текущую конъюнктуру мировых дел, это результат аккуратной и спокойной работы на протяжении 20 лет.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.