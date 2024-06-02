Катя Лель вспомнила, как брала аскезу: «Очень испытательный срок»

Певица Катя Лель призналась в беседе с NEWS.ru, что брала аскезу на кофе.

Катя Лель заявила, что отказ от напитка на два месяца стал для нее очень испытательным сроком. Она объяснила, что очень любит кофе.

«А вообще аскеза — хорошая штука. Она очень дисциплинирует и проверяет на прочность», — поделилась артистка.

7 декабря Катя Лель сообщила, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама счастлива. При этом, по мнению артистки, Кузнецов не до конца принял расставание и не поверил в развод.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

В апреле Катя Лель заявила, что совсем скоро встретит своего нового возлюбленного. Певица уверена, что вселенная уже готовит ей партнера.

Ранее Катя Лель рассказала, готова ли уйти в монастырь.