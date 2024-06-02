Украинские власти рискуют лишиться контроля над рядом крупных городов, включая столицу страны. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works предупредил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По словам эксперта, в настоящее время российские войска продвигаются на многих направлениях фронта. Вооруженные силы РФ вынуждают военное руководство Украины стягивать на эти участки дополнительные резервы. Но, как отметил экс-агент американских спецслужб, у Киева не хватает людей и техники. Более того, Украина значительно уступает РФ по численности армии и ее оснащению.

В связи с этим Джонсон пришел к выводу, что рано или поздно оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сломается». При этом у украинских войск нет хорошо укрепленных позиций, на которые они могут вернуться при таком развитии событий.

«Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев», — добавил эксперт.

28 мая разведчик американских войск в отставке Скотт Риттер заявил, что после завершения специальной военной операции (СВО) Украина может потерять выход к Черному морю. По его мнению, это произойдет в результате утраты контроля над четырьмя большими городами — Одессой, Днепром (до 2016 года — Днепропетровск), Харьковом и Николаевом.

Ранее в Государственном департаменте США рассказали о «невероятно отчаянном» положении ВСУ на поле боя.