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Силы ПВО России сбили противокорабельную ракету над Белгородской областью

Силы ПВО РФ сбили ракету «Нептун» и три беспилотника над Белгородской областью

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Средства противовоздушной обороны России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и еще три украинских дрона ВСУ над территорией Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны России.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением противокорабельной ракеты «Нептун» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что атака была отбита 2 июня с около 16:20 мск.

До этого сообщалось что средства ПВО РФ поразили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего без света остались шесть населенных пунктов.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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