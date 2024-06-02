Порье похвалили после поражения от Махачева

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов назвал интересным бой чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье на турнире UFC 302 и похвалил представителя США за поединок. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Порье удивил, молодец. Хороший бой. На таком уровне нет не мастеров. Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой прием. Но Порье… Пять раундов на равных драться с Исламом. Будет плохо, если он уйдет», — заявил он.

В ночь на 2 мая Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее Хабиб одним словом прокомментировал победу Махачева над Порье.