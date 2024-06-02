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Стало известно о подрыве на Украине крупнейшего в мире газового хранилища

Британский аналитик Меркурис: на Украине подорвали крупнейшее хранилище газа

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Российские военные в ходе массированного удара по энергетической системе Украины подорвали крупнейшее в мире хранилище природного газа. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что 1 июня бойцы Вооруженных сил РФ совершили атаку на остатки и без того поврежденной украинской теплоэнергетической системы. При этом еще одной целью для ударов стало крупное подземное хранилище газа. По словам эксперта, в том числе здесь хранился газ стран — членов Европейского союза (ЕС).

«Судя по всему, оно было построено еще Советским Союзом, и это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире», — подчеркнул Меркурис.

В то же время он выразил уверенность, что на территории РФ также существует множество крупных хранилищ природного газа.

Как сказал аналитик, Киеву не составляет труда искажать информацию о количестве сбитых российских ракет. Но последствия уничтожения энергетических объектов скрыть гораздо сложнее, резюмировал эксперт.

1 июня министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны нанесли групповой удар по объектам украинской энергетической системы. Таким образом они ответили на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожить энергетические объекты на российской территории.

Ранее на Украине заявили о повреждении сразу двух гидроэлектростанций (ГЭС).

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