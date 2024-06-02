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Мальдивы запретят въезд в страну по паспортам Израиля

Sun: Мальдивы объявили о запрете на въезд в страну по израильским паспортам

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Shutterstock

Власти Мальдив решили запретить посещать страну лицам с израильскими паспортами из-за широкого общественного резонанса в стране, вызванного спецоперацией Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает британская газета Sun.

«Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам», — цитирует издание министра внутренних дел Мальдив Али Ихусана.

По его словам, для реализации соответствующего решения кабмин создал специальный комитет, состоящий из главы МВД, генпрокурора и министров иностранных дел, экономики и туризма.

Также Ихусан отметил, что правительство решило назначить спецпосланника президента, который изучит сферы, в которых Мальдивы могут поддержать Палестину. Также страна намерена собрать средства и направить их Ближневосточному агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), вывести людей на улицы на митинг в поддержку Палестины и обсудить с мусульманскими государствами шаги по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху подчеркнул, что Израиль завершит операцию в Газе только при полном достижении ее целей.

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