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В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Гладков написал, что 17:34 мск был объявлен отбой ракетной опасности.

О предупреждении стало известно в 17:19 мск.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. 

Несколькими часами ранее, в 14:30 Вооруженные силы РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородчиной.

До этого губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области, из-за чего шесть населенных пунктов оказались отрезаны от электричества.

2 июня дежурные средства ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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