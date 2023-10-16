Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками»

Некоторые политики приходят на международную арену лишь на краткое время, чтобы произвести впечатление, а затем незаметно для всех исчезают. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Он подчеркнул, что таких политиков, которые приходят на «пять минут», чтобы покрасоваться на международной площадке, называют «временщиками». Путин указал, что председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин является совершенно иным человеком — он признанный мировой лидер, деловой и надежный партнер.

Во время интервью с китайским медиаконгломератом, Путин отметил, что концепция «сообщества единой судьбы человечества», предложенная Си Цзиньпином в Москве в 2013 году, стала еще более актуальной в настоящее время, когда мир становится многополярным.

Путин подчеркнул, что китайский лидер не принимает решений, опираясь только на текущие обстоятельства, а старается оценить ситуацию в комплексе и обратить взгляд в будущее.

Президент отметил, что инициатива Китая «Один пояс — один путь» является практической реализацией глобального развития, о котором говорил Си Цзиньпин.

До этого сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести двустороннюю встречу в ходе поездки российского лидера в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь».

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.