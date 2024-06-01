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На Украине сообщили о взрывах в Виннице

«Общественное»: в Виннице прогремели взрывы

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Shutterstock

На Украине в Виннице произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Виннице слышны взрывы», — говорится в сообщении издания.

До этого издание «Думская» сообщало, что взрывы произошли в Одесской области Украины. В этот момент в регионе действовала воздушная тревога.

Также в красной зоне на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны оказались Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Киевская области, а также подконтрольная украинским властям части Херсонской области.

Вечером 30 мая украинские военнослужащие нанесли удар по поселку Днепряны, расположенному в Херсонской области. Целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал многоэтажный жилой дом на улице Корсунской.

Из-за взрыва в самом доме оказались выбиты окна. По последней информации, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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