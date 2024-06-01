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На Украине призывников ловят во время церковных служб

Подполье в Херсоне: призывников на Украине ловят во время церковных служб

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине призывников ловят во время проведения церковных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья города Херсон.

По информации представителя подполья, украинские военкомы дежурят возле входов в храмы, чтобы выявить мужчин призывного возраста.

«Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», — поделился подпольщик.

Он добавил, что кураторы из числа сотрудников СБУ обязали настоятелей украинских храмов призывать прихожан к вступлению в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о создании на Украине военной полиции, задачей нового органа станет розыск и привлечение к ответственности дезертиров.

В документе говорится, что отсутствие должного розыска дезертиров и самовольно покинувших места несения службы лиц может негативно сказываться на состоянии боеготовности и правопорядка в украинской армии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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